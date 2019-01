El duelo más esperado entre Miriam Saavedra y Mónica Hoyos en 'Sábado Deluxe': "Habrás ganado el concurso, pero eres una trepa" Ecoteuve.es 11:16 - 20/01/2019 0 Comentarios

Las exconcursantes se han enfrentado entre reproches e insultos por su pasado y presente

Miriam Saavedra y Mónica Hoyos se han reencontrado en un plató de televisión después de su paso por el reality de GH VIP. Las dos peruanas no han dudado en arremeter una contra la otra. Las exconcursantes se han enfrentado entre reproches e insultos por su pasado y presente.

Saavedra y Hoyos se han visto las caras en el plató de Sábado Deluxe que ha sido testigo de una ardua hacha de guerra que mantienen las dos exconcursantes. En una promoción sin igual que hacía la cadena sobre el encuentro de las dos televisivas, en el programa de Jorge Javier, se han disputado la corona de Princesa inca y que finalmente ha ganado Miriam Saavedra.

Después de que Mónica Hoyos no acudiera a la final de GH VIP en el que Miriam Saavedra se proclamó ganadora, eran grandes las expectativas de un reencuentro entre las dos. Y que por fin se ha producido. En dicho encuentro no han faltado los insultos y la ironía, dos binomios a los que se han acostumbrado las televisivas.

"Habrás ganado un concurso, pero eres una trepa", señaló Mónica Hoyos a Miriam Saavedra nada más empezar el programa. Hoyos siguió recriminándola "por desgracia, has destrozado al padre de mi hija". "Reventada, envidiosa...", le dijo Saavedra a Mónica Hoyos.

Por si estos reproches no fueran pocos Hoyos le explicó a Miriam que estaba muy contenta de no tenerla en la familia: "Si tú supieras lo feliz que estoy por no haber ganado el premio, pero por haber conseguido que no estés en mi familia", señaló Hoyos.

Lo que ha dejado patente el encuentro es la enemistad que tienen las dos exconcursantes a las que les une un mismo pasado: Carlos Lozano y con el que las dos están dolidas. Hoyos manifestó a Jorge Javier que todavía está esperando que le pida perdón por el trato que recibió por su parte en la casa de Guadalix.

