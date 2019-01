Pablo Motos revela el nuevo baile que habrá en 'El Hormiguero' Ecoteuve.es 13:55 - 19/01/2019 0 Comentarios

El presentador ha compartido un vídeo del ensayo del baile en su perfil de Instagram

El hormiguero está de celebración, y es que el programa de Pablo Motos estrena nuevo baile a ritmo de la canción de Michael Jackson Don't stop 'til you get enough.

Pablo Motos no solo sorprende a sus seguidores con los cambios de look que se hace, sino que también ha querido compartir con sus seguidores el nuevo baile que estrenarán a partir del próximo lunes en el programa.

El presentador ha querido cumplir con la promesa que hizo a los espectadores de compartir el baile y la canción que va a abrir a partir de ahora el espacio. El vídeo que ha subido Motos refleja el trabajo que conlleva elaborar y ensayar el baile junto con los colaboradores habituales.

Además, ha añadido tomas falsas para mostrar que aun faltan por perfeccionar algunos movimientos de coordinación. "Este es el baile que estrenaremos el lunes. ¡Da un subidón que te alegra la vida!", escribió en el pie del vídeo colgado a su perfil de Instagram.

