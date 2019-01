Paz Padilla contesta a sus 'haters' en las redes sociales: "Ten cuidado con lo que dices" Ecoteuve.es 12:50 - 19/01/2019 0 Comentarios

Los espectadores critican su trabajo en 'Sálvame' al cubrir el rescate del pequeño Julen

Paz Padilla ha respondido a los detractores que le lanzan críticas por su trabajo como presentadora de Sálvame. A través de Twitter ha ido contestando a todos los tuits.

Los colaboradores de Sálvame no están exentos a las críticas y menos los presentadores del programa de Mediaset que las reciben a diario. Paz Padilla también ha sido criticada como jurado de Got Talent sustituyendo a Jorge Javier Vázquez.

Esta vez, una de las presentadoras del programa ha querido dedicar tiempo contestando a los tuits de los haters. Una de las noticias de actualidad que más mantiene en vilo a los españoles es el rescate del pequeño Julen, un asunto que le programa está cubriendo y por el que está recibiendo multitud de críticas.

A los espectadores no les ha gustado cómo Padilla conducía el suceso y no han dudado en criticar su trabajo. Uno de sus detractores ha llamado "ladrón" a su pareja "Kiko Matamoros tienes razón, es una caza de brujas como en el tiempo de Franco porque no habla Paz Padilla del ladrón de su novio", rezaba el tuit. Y Padilla no dudó en advertirle: "¿Qué ladrón cariño? Ten cuidado con lo que dices.

Kiko matamoro tienes razon es una caza de brujas como en el tiempo de franco porque no habla paz padilla del ladron de su novio — Nancy Penia Van Kloo (@VanKloo) 3 de mayo de 2016

No me puedo creer que en @GotTalentES vaya a estar de jurado Paz Padilla cuando no tiene ni talento ni criterio ni hace gracia ni sabe hablar o te dice "nadie contrata a un extoxicómano" o lo de hoy del pobre niño #Julen no nos lo merecemos.

Es una impresentable. @mediasetcom — real influencer (@SEACABTUCHOU1) 18 de enero de 2019

Vergonzoso sálvame presentado ,por Paz Padilla haciendo un especial ,por el pequeño yulen no se puede caer más bajo — Merche (@EmeBradshaw) 17 de enero de 2019

Continúan las labores de búsqueda del pequeño Julen #rescatejulen — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 17 de enero de 2019

