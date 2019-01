Ana Obregón reaparece en televisión para hablar sobre la enfermedad de su hijo: "Me permití llorar solo una noche entera" Ecoteuve.es 11:19 - 19/01/2019 0 Comentarios

"Es un camino de espinas, te va sangrando los pies, el corazón... pero al final tienes que ir a por la luz", relató Ana Obregón

Ana Obregón visitó el programa Volverte a ver para contar su historia más dura y personal, la batalla de su hijo contra el cáncer. La actriz habló de los momentos más duros de esta etapa, como cuando su hijo le preguntó "si se iba a morir".

Ana Obregón se sentó por primera vez en un plató de televisión tras conocer que su hijo padece cáncer. Obregón quería agradecer el cariño que han ido recibiendo a lo largo de este tiempo tanto ella como su hijo Álex.

El presentador del programa escuchó detalladamente el relato de la actriz que confesó que llevó a cabo el peor papel de su vida: el de una madre. Hablar sobre lo que está padeciendo su hijo hizo que se derrumbase en más de una ocasión.

"Es un camino de espinas, te va sangrando los pies, el corazón... pero al final tienes que ir a por la luz", confesó Ana a Carlos Sobera. La actriz contó que se encontraba sola cuando se enteraron de que Álex tenía un tumor, y fue la noche en la se permitió llorar: "Me permití llorar solo una noche entera", manifestó Obregón.

Ana Obregón relató que la fortaleza de su hijo la mantiene de pie para seguir adelante e insistió en que no había que dramatizar la situación. "Cuando a una madre le toca vivir esto, lo que no tienes que hacer es hacer drama sobre el drama, no se puede dramatizar más", explicó Ana emocionada.

PUBLICIDAD