Belén Esteban habla al fin de la adicción a las drogas de Kiko Rivera: "No hay que avergonzarse" 18/01/2019 - 20:29

La tertuliana se atreve a hablar de una situación por la que ella misma pasó

Kiko Rivera se ha convertido en protagonista de la semana después de confesar en directo su problema con las drogas. Este jueves Rafa Mora desveló que Isabel Pantoja y su familia se plantearon pedir ayuda a Belén Esteban después de que ella hubiera logrado superar una situación similar.

Desde que saltara la noticia, Belén Esteban ha permanecido en silencio. Hasta este viernes, día en el que la colaboradora se ha atrevido a abordar este duro asunto. "Solamente voy a decir una cosa: No hay que avergonzarse, los que se hacen daño son las personas que están metidas en esto", empezó diciendo confesando que le sorprendió la decisión del DJ de desvelarlo en GH DÚO. "Se ha especulado muchísimo sobre el tema, pero no me imaginaba que Kiko iba a hacer esto", señaló.

"El papel de Irene y el de su madre ha sido muy importante, fundamental", afirma Belén, que desveló los duros momentos por los que se pasa en una situación así. "El que lo hace miente, engaña, ve otra realidad, pero es importante la gente que te rodea".

Belén Esteban desvela algo que nunca había contado

Aprovechando el momento, Belén Esteban reveló algo que no había contado hasta ahora sobre el día que reconoció ante las cámaras de Telecinco su problema. "Yo esa noche no venía con la idea de contarlo". "Nadie en este plató sabía lo que iba a decir", afirmó en un testimonio que certificó Carlota Corredera. "Yo era la directora y se me paró el corazón", confesó.

