Buenafuente llama a Errejón "el Risto inverso": "Él se ha ido con una mujer mucho mayor"

El presentador de #0 ironiza con la alianza entre el político y Manuela Carmena

Andreu Buenafuente se hizo eco este jueves en Late Motiv de la que sin duda es una de las grandes noticias políticas del año: la ruptura entre Iglesias y Errejón después de que este anunciara su alianza con Manuela Carmena de cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 26 de mayo.

El humorista sorprendió a los espectadores comenzando su monólogo con una extraña comparación: "Errejón ha hecho un Risto inverso", aseguró dejando unos segundos de incertidumbre. "Se ha ido con una mujer mucho mayor", remató provocando multitud de risas en plató. Buenafuente volvía así a hacer un chascarrillo con la diferencia de edad entre el publicista y su mujer Laura Escanes, a la que saca 22 años.

"Lo más fuerte es que Errejón le ha comunicado su decisión a Pablo Iglesias por móvil", dijo mientras el público hacía mostrar su sorpresa. "Lo mismo he pensado yo. ¿Dónde vamos a llegar...? Tan pequeño y con móvil", concluyó provocando nuevas carcajadas en el estudio de #0.

Errejón se ha hecho un Risto inverso. El concepto aquí???????? pic.twitter.com/3iW4eQiyNr — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) 18 de enero de 2019

Risto ya afeó a Buenafuente los chistes sobre su mujer

En junio de 2017, Risto Mejide publicó una carta abierta a Andreu Buenafuente en la que le afeaba los chistes que hacía en su programa sobre la diferencia de edad entre él y Laura Escanes. "Que me digas que te ríes de mí, de mi caso, de mi relación, cuando lo que estás haciendo es hacer chistes continuamente sobre nuestra diferencia de edad, es tomarnos a todos por idiotas", dijo el presentador que no entendía por qué se reía de algo "tan natural".

"Simplemente me hubiera gustado que tú liderases este pequeño avance, pero está visto que no estás por la labor. Otro cómico será. Otro al que le cueste reírse de algo que debería ser visto como algo normal. Porque lo es. Otro que se ría del intolerante, no que le dé alas. Otro que nos ayude a señalar al que señala, con su ingenio, su talento, su creatividad", criticaba.

