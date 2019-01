La comensal más autocrítica de 'First Dates': "Soy tan rara y tan hija de puta que no me cuadra nadie" Ecoteuve.es 18/01/2019 - 13:02 | 19:23 - 18/01/19 0 Comentarios

La malagueña no oculta sus gustos modernos y busca a una persona similiar a ella

Los gustos de los comensales de First Dates son siempre de lo más variopinto y siempre son un plato fuerte del dating show. Varios de los momentazos vividos en el restaurante se han producido cuando los participantes han confesado lo que están buscando en el amor.

Esta ocasión, la encargada de sorprender a la audiencia ha sido Paqui, una malagueña de 61 años que no le cierra las puertas al amor. "Yo hace años que no me enamoro", comentó la mujer mientras se encontraba con su cita. Por su parte, Juan un cantautor de 71 años, le prometió que iba a intentar a enamorarla para ver si la "convencía".

Pero Paqui aseguró que para enamorarse no se conforma con cualquiera porque es muy exigente. "Yo estoy soltera no tengo hijos, aunque he tenido pareja, pero soy tan rara y tan hija de puta que no me cuadra nadie. Yo quiero una cosita como yo mas o menos", manifestó Paqui de forma rotunda.

Paqui confesó que le iba a costar enamorarse porque lleva mucho tiempo sin pareja, pero Juan se mostró optimista y le dijo que era cuestión de empezar. Además, la mujer mostró su descontento por el hombre que el programa había elegido para ella: "Os he mandado las mejores fotos que me he hecho días atrás ¿y me ponéis esta cosita? Por favor, esto no hay derecho·, dijo Paqui enfadada. "¿A dónde me meto yo en Málaga con este hombre? ¿Con esa ropa, con ese pantalón y con esa camisa, a dónde vas?, declaró la malagueña.

PUBLICIDAD