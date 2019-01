¿El peor 'rosco' de la historia de 'Pasapalabra'?: un concursante logra solo cinco aciertos y deja 19 preguntas sin contestar

Fran está cada vez más cerca de alcanzar el gran bote de Pasapalabra. De hecho, Telecinco ha lanzado ya varias promociones en las que deja entrever que el asturiano puede completar al fin el rosco la próxima semana. De conseguirlo, el joven se llevará 1,5 millones de euros más lo que lleva acumulado por su permanencia en el concurso.

Este jueves, el asturiano no tuvo su mejor tarde y acumuló hasta cuatro inusuales errores. Sin embargo, logró ser eclipsado por su oponente, que protagonizó probablemente uno de los peores 'roscos' de la historia del programa.

Javi sorprendió a los espectadores de Telecinco al pasar una y otra vez la mayoría de las definiciones que Christian Gálvez iba leyendo. Finalmente, el hombre logró acertar sólo cinco aciertos y cometió un fallo dejando prácticamente todo el rosco sin completar. Todo ello en los 126 segundos que había acumulado a lo largo de la tarde.

El hombre no sabía dónde meterse al dejar en azul hasta 19 letras del abecedario y Fran, pese a sus fallos, le pasó por encima con 21 aciertos. Javi podrá resarcirse este viernes si gana la prueba de la silla azul que le brinda una nueva oportunidad.

Enseguida, las redes sociales se llenaron de comentarios entre los que creían que las definiciones de su rosco eran muy difíciles y los que pensaban que los nervios del concursante le pudieron jugar una mala pasada.

El peor rosco de Pasapalabra que he visto en mi vida. pic.twitter.com/MfaLwVrEvr

Este hombre y su rosco, me representa en la vida. #Pasapalabra pic.twitter.com/ea64loRdoO

#Pasapalabra , no criticar con saña a Javi...hay que verse en directo y ser nuevo en el programa...

Llamadme rara pero el rosco de Javi no me ha parecido, ni de lejos, de los más difíciles. Hasta yo he tenido más aciertos desde casa.#Pasapalabra