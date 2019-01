Ylenia reconoce su problema con las drogas tras la confesión de Kiko Rivera: "Nunca fue una adicción grave" Ecoteuve.es 18/01/2019 - 10:16 0 Comentarios

La concursante de 'GH DÚO' se anima a contarlo, identificada con el hijo de Pantoja

Kiko Rivera sorprendió el pasado martes durante el Límite 48 Horas de GH DÚO al confesar delante de toda España la adicción que tuvo a la cocaína. El DJ explicó cómo su mujer, Irene Rosales, y su madre, Isabel Pantoja, fueron claves para superar este problema. Tan sólo un día después, Ylenia decidió acudir al confesionario para reconocer que ella también ha pasado por una situación similar a la del hijo de la tonadillera.

"Yo pienso que nunca he tenido una adicción grave. Pero sí que es verdad que en el mundo de la noche de Madrid, a veces se te va o puedes hacer ciertas cosas que no harías si no vivieras en ese mundo", empezó diciendo, insistiendo en que se sentía muy "identificada" con Kiko Rivera. "Yo también me he tenido que apartar de todo eso porque podía llegar al punto que él llegó", recordó la de Benidorm.

"La noche al final te incita y parece que tienes que hacer cosas para parecer simpático. Ya no con las drogas, sino simplemente beber, que a mí me sienta mal por mi estómago", afirmó Ylenia, que cree que lleva un sambenito de 'fiestera' que no se corresponde con la realidad. "Yo tengo una sombre sobre mí por mi carácter o porque estoy delgada. Todo el mundo me ataca por ahí y la verdad es que me molesta bastante porque no es justo que yo tenga esa imagen", lamentó.

Ylenia asegura que, a sus 30 años, ya no quiere ver el mundo de la noche "ni en pintura" e insiste en cómo la confesión de Kiko Rivera le ha animado a contarlo: "Me he sentido súper identificada, porque yo he estado muy deprimida, he ido también al psicólogo y he llevado una lucha muy interna. He dicho que no a muchos trabajos, he perdido un montón de dinero, pero me daba igual porque era ganarlo en salud. Me siento súper orgullosa conmigo misma porque no lo necesito", concluyó sonriente.

