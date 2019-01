Eduardo Inda denuncia una "agresión" en las instalaciones de Telecinco y Ana Rosa se disculpa "en nombre de la cadena" Ecoteuve.es 18/01/2019 - 9:26 1 Comentario

El periodista, tertuliano del magacín matinal, habría sufrido un golpe con una cámara

Ana Rosa Quintana ha pedido "disculpas en nombre del programa y la cadena" a Eduardo Inda por un golpe que el periodista ha sufrido en el cuello en las instalaciones de Telecinco.

"Siento lo que ha pasado. Te pido disculpas en nombre del programa y la cadena. Luego te las pedirán personalmente", ha dicho Ana Rosa a Inda, que se encontraba este viernes colaborando en la tertulia política del magacín de la cadena.

"Te lo agradezco", ha respondido el tertuliano. "Me han agredido en el cuello. Voy a presentar la correspondiente denuncia", ha proseguido Inda, que ha mostrado a los espectadores esa parte del cuerpo.

"Ha sido un impacto con una cámara aquí dentro, no es que unos señores de Podemos le hayan agredido fuera", ha concretado Ana Rosa Quintana, que no ha dado más detalles sobre lo sucedido. "Las personas de Podemos nunca me han agredido en el cuello", ha contestado el periodista.



A falta de conocer exactamente qué ha ocurrido, Eduardo Inda ha sido noticia estos días por su enfrentamiento con otro programa de Mediaset. Todo es mentira, el espacio que presenta Risto Mejide en Cuatro, ha protagonizado un rifirrafe con el periodista después de que éste publicase una información sobre el chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero. La guerra entre Inda y Risto se trasladó, incluso, a Twitter.

