Así luce Ricky Merino ('OT 2017') como Lola Índigo en el aperitivo de su actuación en 'TCMS'

Destacarán las imitaciones de Soraya (Karina) o Manu Sánchez (Carlos Baute)

Ricky Merino se sube al escenario de Tu cara me suena para imitar un rostro que ya le resulta conocido: el de su compañera de OT 2017 Mimi, ahora Lola Índigo, y también concursante del programa de Atresmedia. Su participación coincide con su fichaje a Zapeando para comentar La voz de Antena 3.

Además, Soraya será la encargada de abrir la gala en la piel de Karina. Anabel Alonso cambia de sexo para interpretar a Mory Kante. Jordi Coll se tendrá que estudiar muy bien los movimientos de Will Smith. María Villalón será Zaz. Por su parte, Manu Sánchez interpretará a alguien muy conocido para el programa, el propio Carlos Baute.

Mimi ha llamado a sus compañeras de Lola Índigo para juntas meterse en la piel de las Pussycat Dolls. Tras ser Sara Montiel, Brays Efe ahora interpretará a María del Monte. Por su parte, Carlos Baute interpretará a Juan Gabriel después de robárselo a Manu Sánchez y José Corbacho será Rafael Farina.

Vuelta de vacaciones

La gala del viernes supone el retorno del concurso de imitaciones tras el parón navideño. La semana pasada, Tu cara me suena tiró de un resumen de los mejores momentos de la edición. Esta idea no tuvo una gran acogida en las redes sociales. "Tu refrito me suena", comentaba un usuario de Twitter. No obstante, el programa de Gestmusic consiguió ser 'trend topic' y lideró el prime time con un 14,1% de share.

