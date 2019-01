Anabel Pantoja rompe a llorar pidiendo una "oportunidad" para Kiko Rivera: "Es el hermano que nunca tuve" Ecoteuve.es 17/01/2019 - 17:48 0 Comentarios

La colaboradora de 'Sálvame' ha defendido a su primo tras revelar su adicción a las drogas en 'GH DÚO'

Anabel Pantoja se ha sentado junto a Paz Padilla para contar cómo contó la impactante revelación de Kiko Rivera en GH DÚO. "Tuve adicción a las drogas y de ahí vino mi depresión", dijo el hijo de Isabel Pantoja que explicó después que estuvo "enganchado a la cocaína, al hachís y la marihuana".

Primero, la colaboradora ha contado que desconocía que el problema de su primo fuera "tan grave": "Yo no he vivido ese infierno con él", ha dicho para después enfadarse con sus compañeros cuando han intentado entrar en detalle. "Entiendo que me preguntéis, pero me siento súper incómoda porque es un problema muy íntimo que ha hecho público (...) Lo que da más morbo es saber cuándo lo hizo, con quién lo hizo... y no voy a hacerlo".

Minutos más tarde, Anabel Pantoja ha roto a llorar por completo al intentar defender a Kiko de los continuos enfrentamientos que ha protagonizado con Kiko Hernández: "Se ha podido equivocar en muchas cosas. Ha sido súper duro cuando os matabais día tras día. me gustaría que conocieras esa parte de Kiko".

Así las cosas, Anabel ha pedido "otra oportunidad" para su primo: "Es un tío que siempre te anima, siempre está ahí, y siempre te saca una sonrisa. Ha tenido muchos fallos, uno detrás de otro, y siempre con la misma piedra". Y ha terminado: "Es mi hermano, el que nunca he tenido. Se merece otra oportunidad". Su madre ha movido cielo y tierra.

