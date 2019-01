'MyHyV' tendrá su primera cita homosexual: Jenni acepta la petición de Claudia Ecoteuve.es 18:02 - 17/01/2019 0 Comentarios

El programa de Cuatro aún no contempla un trono bisexual u homosexual

Hecho histórico en Myhyv. Por primera vez en diez años, el programa vivirá su primera cita homosexual. Hace unos días, Claudia confesó que, además de pretender a Manu, también estaba interesada en conocer a Jenni. La tronista ha escuchado la propuesta y le ha dado una respuesta: "Me tomaría un café con ella".

"A mí me parece bien. Nunca me había fijado en una chica, pero sí tengo curioridad por saber qué piensa. Así que me tomaría un café", ha dicho la tronista.

Mientras Jenni se explicaba, Nagore Robles le ha aclarado que Claudia no sólo quiere un café con ella: "Oye, que este programa no es Camera café. Tú le gustas".

En este momento ha tomado partido en la conversación uno de los pretendientes, Martí, que le ha preguntado a Jenni si desaprovecharía una cita con ellos por tomarse algo con Claudia, a lo que ella ha respondido: "Surgir no va a surgir nada, pero tampoco es desaprovechar".

