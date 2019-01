Risto Mejide sienta a 'Tata', la viuda de Pablo Escobar, en su 'Chester' de Cuatro Ecoteuve.es 19:20 - 17/01/2019 0 Comentarios

María Victoria Henao desvelará los secretos del narco más peligro del mundo

Nadie mejor que ella conoce la vida, la personalidad y el lado más íntimo de Pablo Escobar, el mayor y más peligroso narcotraficante del mundo. María Victoria Henao, la célebre 'Tata', se sentará en el sofá de Chester este domingo para poner en contexto quién era el hombre del que se enamoró, cómo vivió su ascenso hasta convertirse en la esposa del narco más sanguinario de todos los tiempos y qué sucedió cuando pasó a ser 'la viuda de Escobar'.

Cuando comenzó su historia de amor, Victoria sólo tenía 12 años. Desde entonces, su vida, ha estado ligada al criminal más despiadado de la Colombia del siglo pasado, según le define. "No sé cómo no enloquecer después de tanto horror. Viví tantos años la violencia que mi cuerpo no resiste más".

En su paso por Chester, la viuda de Escobar hablará de cómo fue su vida junto a su marido, de la violencia de los años del plomo, de las infidelidades y de criar a sus dos hijos en ese ambiente: "Siento que estuve totalmente encerrada, que no me podía mover de allí. No podía escapar de las manos de Pablo Escobar, a pesar de que era mi marido".

J. Antonio Vázquez Taín: "Miñanco fue lo más parecido a Escobar en España"

Mejide también charlará con el juez Vázquez Tain, apodado 'el Garzón gallego' por su lucha contra el narcotráfico. Ser juez en Galicia y luchar durante décadas contra la droga es una tarea que a Vázquez Taín le ha dado muchos quebraderos de cabeza.

Célebre por sus enfrentamientos con los narcos más famosos de la región, al popular Sito Miñanco es a quien reserva sus palabras más duras: "Su carrera, su trayectoria e incluso su forma de ser le llevaron a ser lo más parecido a Pablo Escobar en España". Ahora, su lucha tiene otros frentes de batalla: "Cómo explicar a los jóvenes que eso que se meten no solo puede matarles, sino también dejarles absolutamente locos".

