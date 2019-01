Brays Efe anuncia que sustituye a David Broncano en 'La Resistencia' y luego dice que es una 'fake news' Ecoteuve.es 17/01/2019 - 15:47 | 17:00 - 17/01/19 0 Comentarios

El actor había explicado que el presentador titular del programa de #0 estaba de baja por gripe

Brays Efe ha jugado a las 'fake news' en Twitter. Ha anunciado que iba a sustituir a David Broncano en La Resistencia porque el presentador titular estaba de baja por gripe y después ha aclarado que era una broma.

"Nos vemos hoy en La Resistencia, estaré sustituyendo a David mientras se recupera de la gripe. Espero hacerlo lo mejor posible. ¡David, recupérate pronto!", ha dicho Brays en Twitter.

"El nuevo Roberto Leal", ha respondido la cuenta del programa, tirando de ironía y recordando la anécdota que protagonizaron hace unos meses los presentadores de La Resistencia y OT.

Minutos más tarde, sin embargo, Brays Efe ha aclarado que todo era mentira. "Fake News. Yo no podría presentar La Resistencia, no sé hacer humor hetero, no sé lo que es un fuera de juego, al menos una guionista del programa sería una tía y sé cómo se hace porros Lil'Papaya con esas uñas sin preguntarlo".

Nos vemos hoy en @LaResistencia, estaré sustituyendo a David mientras se recupera de la gripe. Espero hacerlo lo mejor posible @davidbroncano ¡recupérate pronto! pic.twitter.com/rxKy3yavfx — Brays Efe ???? (@braysefe) 17 de enero de 2019

FAKE NEWS.

Yo no podría presentar La Resistencia, no sé hacer humor hetero, no sé lo que es un fuera de juego, al menos una guionista del programa sería una tía y sé cómo se hace porros Lil' Papaya con esas uñas sin preguntarlo. pic.twitter.com/2h6kywFgpe — Brays Efe ???? (@braysefe) 17 de enero de 2019

PUBLICIDAD