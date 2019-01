Celia Villalobos, sobre los abucheos que recibió de las feministas: "Eran de Podemos por su aspecto físico" Ecoteuve.es 17/01/2019 - 11:30 0 Comentarios

La popular se defiende en 'Espejo público' un día después de ser increpada

Considera "injustos" los gritos: "Me he jugado la cara desde muy joven por la igualdad"

Celia Villalobos ha visitado Espejo público este jueves, un día después de ser increpada a la salida del discurso de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla, nuevo presidente de la Junta de Andalucía. La política del PP fue sorprendida por un colectivo feministas al grito de "fascista" o "vividora", algo que condenó Ana Rosa: "Ha sido feminista toda su vida, no se merece abucheos".

La popular ha contado a Susanna Griso cómo vivió el tenso momento explicando que fue la única política que no salió "por las puertas de atrás". "La única persona conocida que pasó fui yo. Yo nunca voy a salir por una puerta de atrás porque no tengo nada que ocultar".

"Lo que quedaba ya allí, y lo digo con sinceridad, no eran las mujeres diputadas del PSOE. Era más bien la gente de Podemos por el aspecto físico que tenían y las cosas que me decían", ha denunciado.

Villalobos ha considerado "injusto" que se incidiera en ella: "Me he jugado la cara desde muy joven por la igualdad". Ese es el motivo de sus aplausos hacia aquellas personas: "Estoy diciendo 'os estáis equivocando y no me vais a humillar. La gente salía por pies y yo no lo hago"

