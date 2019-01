Wyoming felicita a Dani Mateo pero le pide que "no se meta en más líos" Ecoteuve.es 17/01/2019 - 11:06 0 Comentarios

El juez archiva la causa contra Dani Mateo por sonarse la nariz con la bandera de España

"Han triunfado el sentido común, la libertad de expresión y el anuncio de Campofrío"

Dani Mateo y Wyoming celebraron este miércoles en El intermedio el archivo de la causa abierta por sonarse con la bandera de España. El auto del juez de Instrucción número 47 de Madrid concluye que el presentador no tuvo ninguna intención de fomentar el odio contra nadie, al igual que comparte la Fiscalía de Madrid.

Pese a que califica su gag como "una actuación humorística muy desafortunada y provocadora", no ve indicios de delito. En todo caso, la resolución puede ser recurrida en reforma o bien en apelación.

Así pues, los presentadores de El intermerdio celebraron la noticia con un nuevo sketch. "Hablando de errores cometidos por este programa...¿recuerdas aquella vez que hiciste algo que no debías con la bandera de España?", pregunta primero Wyoming.

"Pues la verdad que sí. No sé por qué pero alguien me lo recuerda por Twitter todos los días", respondió Mateo a lo que añadió su compañero: "¿Alguien? Miles de españoles". Con estas, Mateo comunicó la noticia a los espectadores: "Se ha archivado la denuncia que me habían puesto por ese sketch".

"Pues enhorabuena muchacho, me alegra ver que han triunfado el sentido común, la libertad de expresión y el anuncio de Campofrío", le felicitó Wyoming para después aconsejarle: "Y ahora intenta no meterte en más líos. Mantente alejado de todo tipo de banderas. Sobre todo de Antonio Banderas... o te sacaré las uñas".

