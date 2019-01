Un concursante de 'Maestros de la costura' pierde los nervios con Lorenzo Caprile: "¡No me grites!" Ecoteuve.es 17/01/2019 - 10:50 0 Comentarios

Pedro y el juez del talent de TVE se enzarzan en una tensa discusión

La segunda edición de Maestros de la Costura aterrizó este miércoles en el prime time de TVE presentando a sus nuevos aspirantes, que se sometieron rápidamente a las primeras pruebas del concurso. La tensión tardó poco en colarse en el taller y se vivió la primera gran bronca de la temporada, en esta ocasión entre un concursante y Lorenzo Caprile, juez del talent.

Pedro ejerció como líder del equipo naranja y perdió los nervios ante un comentario del diseñador durante la prueba de exteriores. El modisto aseguró que el joven -al que se refirió como "el instagramer"- no había aportado casi nada a su equipo y que no había sido el mejor. Este enseguida elevó el tono de la conversación y se defendió afirmando que "mi prioridad no es salir guapo en la tele, he hecho todo lo que puedo".

El concursante se fue indignando cada vez más hasta gritar con aspavientos: "¡Viene a mi a decirme que si no se qué... ¡qué quieres que te diga!", lamentaba. En sus declaraciones a cámara, Pedro seguía demostrando su enfado con Caprile: "¡No puedes venir y dejarme en evidencia delante de mis compañeros y mi equipo, que estoy dirigiendo! He pasado un casting de 12000 personas", reivindico. Mientras tanto, el diseñador le respondía con unas risas que no hacían sino sacarle más de quicio.

"Pedro, no me grites que empezamos mal", le advirtió al aspirante al tiempo que Palomo Spain se metía en la conversación para defender a su compañero. "Cuando trabajes en un taller lo vas a pasar mal, te van a decir mil millones de cosas todos los días. Tienes que aprender a asumir, callar y trabajar", le aconsejó al joven.

