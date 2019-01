Lara Sajen, la concursante de 'Maestros de la costura' que hizo llorar a todos con su dura historia Ecoteuve.es 17/01/2019 - 10:36 0 Comentarios

María Escoté acabó hecha un mar de lágrimas al escuchar a la aprendiz

Maestros de la costura vivió este miércoles su primera expulsión en La 1. Alba fue la concursante eliminada, pero la protagonista de la última prueba de la noche fue Lara Sajen, que emocionó a todos con su historia.

Lara explicó a los jueces del programa de La 1 la historia que se escondía detrás del vestido que había creado para salvarse de la expulsión.

"El azul es el color que me han impuesto desde pequeña, es el color que me ha perseguido y no me representaba", dijo la argentina. "El collar rosa representa mi madre que siempre me dejó elegir ese color cuando yo quería".

El relato de Lara, que es conocida por haber sido bailarina de Fangoria, con Alaska y Nacho Canut, conmovió a todos pero especialmente a María Escoté.

"Cuando me dicen que a un niño o una niña se le impone algo, no lo puedo soportar", dijo la diseñadora hecha un mar de lágrimas.

"No cambiaría nada, porque cada golpe de mi vida me ha convertido en esto que veis", añadió Lara sobre la historia de su transexualidad. Además, "cada vez que bordo mi nombre en la bordadora me siento feliz", dijo.

