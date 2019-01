Risto Mejide acusa a Inda de mentir sobre Iglesias y Montero, y este dice que es "el portavoz de Podemos" Ecoteuve.es 16/01/2019 - 18:03 0 Comentarios

'Todo es mentira' ha desmontado una información de su diario sobre la casa de Pablo Iglesias

"Me tomáis por gilipollas y eso es lo que me cabrea", ha declarado Inda

El publicista ha desvelado que el periodista intentó "censurar" su 'Chester'

Risto Mejide y Eduardo Inda se han declarado la guerra este miércoles. Todo es mentira, el programa que presenta el publicista en Cuatro, ha acusado al periodista de mentir por la información publicada en OKDiario sobre la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero.

Vayamos por partes. Según el diario digital dirigido por Inda, la vivienda de los políticos de Podemos en Galapagar sería ilegal al estar construida en el parque regional del curso medio del Guadarrama, un espacio protegido por su alto valor ecológico.

Risto, cuyo objetivo es combatir las mentiras, ha desmontado la noticia. "No es una noticia. Es directamente una mentira. Tenemos la demostración de que es mentira. El casoplón de Pablo Iglesias e Irene Montero no es ilegal, no está construido en un parque natural protegido".

Así las cosas, el programa se ha puesto en contacto con el ayuntamiento de la localidad madrileña, donde manda el PP, y ha desmentido la información de OKDiario: "Esa vivienda es completamente legal. El dibujo que sacan lo han hecho ellos. Ellos mismos lo han diseñado (...) Lo mismo se han equivocado o lo han interpretado mal".

Eduardo Inda: "Me tomáis por gilipollas"

Tras exponer los hechos, el programa ha emitido las declaraciones telefónicas de Eduardo Inda, "el principal implicado", quien ha calificado al publicista como "portavoz de Podemos". "Insisto es que me estáis tomando por gilipollas y lo único que me cabrea. Él es el portavoz de Podemos. Es evidente que él ira a intentar desmentir o meterme en algún lío", ha declarado.

Mejide le ha contestado de inmediato: "No es que hayamos tomado a Inda por gilipollas. Yo jamás tomo a alguien de gilipollas salvo que me demuestre repetidas veces lo contrario. Yo ya me he encontrado varias veces con Eduardo Inda Ya le hice un Chester y supongo que por eso ha añadido alguna cosita al speech a nuestra compañera".

Estas palabras hacían referencia a otras declaraciones de Inda: "A Risto, si se hubiera portado bien, le hubiera ido todas las veces que hubiera hecho falta porque, además, yo doy espectáculo".

Después, iba más allá: "De todos los invitados que he tenido en el Chester, Inda ha sido el único que ha intentado censurar su entrevista. De hecho, esa entrevista estuvo a punto de no ser emitida", ha dicho explicando que el también colaborador de Telecinco tardó en firmar los derechos de imagen. "Claro, no le ha sentado muy bien y por eso dice que yo no me porté bien".

Para zanjar el tema, Todo es mentira ha mostrado el plano urbanístico de 1976, el cual, según el programa, basaría la información del medio de Inda y no el actual, datado en 1988 por el que se rige el suelo de Galapagar. [VÍDEO]

PUBLICIDAD