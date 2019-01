Anna Castillo desvela que Inma Cuesta es su casera: "Como me suba el alquiler, la arrastro" Ecoteuve.es 16/01/2019 - 17:13 0 Comentarios

Inesperada confesión de la actriz en 'El intermedio' durante la cena de nominados a los Goya

Anna Castillo e Inma Cuesta tienen en común mucho más que sus personajes de sirvientas de Ava Gardner en Arde Madrid, la serie de Paco León que lanzó Movistar. La actriz hizo una sorprendente confesión a Thais Villas, reportera de El intermedio, durante la cena de nominados a los premios Goya en los que Anna está nominada a Mejor Actriz de Reparto por Viaje al cuarto de una madre.

La entrevista giró hacia otros temas sociales como los altos precios de los alquileres en España. Fue cuando Castillo aprovechó para contar que su compañera es su casera: "No creo que me vaya a subir el alquiler porque si no la arrastro".

"Inma es muy buena. Me trata muy bien", aclaró mientras que Thais intentaba sacar trapos sucios: "¿Te arregla todo lo que te tiene que arreglar?". "Hay un flexo que se ha apagado y no enciende. Te llamo un día de estos", respondió en tono de broma.

Así las cosas, Anna Castillo cogió el micrófono del programa de La Sexta para realizar una petición formal: "Inma, mi amor, te amo más que a mi vida y hay una lucecita que no se enciende y es que está jodida. No has podido hacer nada porque no te lo he contado".

es que me parece fantasioso esto pic.twitter.com/EEHsYiBwbe — elena?? (@helenblurryface) 16 de enero de 2019

