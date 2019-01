El "agobio" de Paula Echevarría con el niqab en 'Los nuestros': "Hay días que hasta lo agradecería" Ecoteuve.es 16/01/2019 - 14:15 0 Comentarios

La actriz estrena este miércoles la segunda parte de la miniserie de Telecinco

El día ha llegado. Paula Echevarría estrenará en Telecinco este miércoles la segunda parte de Los nuestros. En la miniserie de tres capítulos, la actriz interpreta a la sargento Martina Ibáñez, una cualificada integrante de la Brigada Paracaidista que se ofrece a participar en una arriesgada misión en Siria. Allí, tendrá una relación sentimental con el agente del CNI Carlos Román, personaje que interpreta Rodolfo Sancho.

La intérprete lleva promocionando varios días la serie en los programas de Mediaset. Mtmad ha mostrado cómo Paula se ha preparado el vestuario de su personaje, que en algunas escenas deberá llevar el niqab, el velo que llevan algunas mujeres musulmanas que les oculta el rostro.

"Me noté como si fuera invisible. Ahí debajo podía estar yo o cualquiera", asegura después de compartir impresiones con su figurinista. "Realmente solo se te ve esto [los ojos] y te tapan todo lo que sea piel: guantes, manga larga...".

Mientras varios miembros del equipo ayudan a vestirse a Paula Echevarría, ella muestra su agobio: "Pensar que van así por la vida...¡la hostia!", dice ante la dificultad para respirar por el complemento que le oculta su rostro. Pero también bromea: "Hay días que hasta lo agradecería".

Su primera escena con el niqab la recuerda así: "Fue cuando me enfrento a Samir y ese día me agobié... ¡Hacía un calor en aquella casa horrible! Y aquello se me pegaba a los orificios nasales, a la boca, me rozaban las pestañas". [VÍDEO]

