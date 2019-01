Ana Morgade desvela cuánto dinero tiene tras un fallo "terrible" en 'La Resistencia' Ecoteuve.es 16/01/2019 - 10:41 0 Comentarios

David Broncano 'sobornó' a la invitada y terminó confesando la cifra exacta

La Resistencia volvió este martes a coger a los espectadores con el pie cambiado durante la entrevista que David Broncano hizo a Ana Morgade. El programa sorprendió a todos con varios cortes que parecían un error de edición pero que terminaron teniendo una explicación: el 'soborno' del presentador a la humorista.

Avanzada la conversación, Broncano propuso a Ana Morgade censurar "lo de la directora". Al parecer, la cómica había cometido un fallo "terrible" con una persona de la que no se dieron más datos y el presentador le dio la opción de que nunca nadie se enterara de lo que había ocurrido a cambio de que desvelara el dinero exacto que tenía en el banco.

"Piensa en un mundo paralelo en el que se ha quitado lo de la directora. No se puede saber de qué estamos hablando porque puede ser de teatro, cine, televisión... No se sabría nada de la cagada que has hecho, que ha sido terrible y feísima", le dijo Broncano mientras ella reconocía que había sido "terrible". "Es una oferta súper tentadora".

Ana Morgade se lo fue pensando y finalmente concluyó que era mejor desvelar sus cuentas que el hecho de que se hiciera público lo que había pasado. "430 mil euros y dormirás con la conciencia intranquila el resto de tu vida", aseguró provocando las carcajadas del público y del propio presentador, orgulloso tras salirse con la suya.

¿Olvidó el nombre de la directora de su última película?

Tras la emisión del programa, los fans de La Resistencia empezaron a especular con el posible error que pudo cometer Ana Morgade. Fue entonces cuando muchos cayeron en la cuenta de que hay alguien que sabe de primera mano lo que ocurrió realmente en el teatro en el que se realiza el programa: el público presente en el mismo.

Así pues, un usuario de Twitter asegura que asistió a la grabación de este martes en la que Morgade olvidó el nombre de la directora de su última película: Bajo el mismo techo. Esta se estrenará el próximo 1 de febrero y está a cargo de Juana Macías, nombre que habría olvidado de su mente la humorista.

No se acordaba de su nombre — Lemmonwood (@Lemmonwood) 16 de enero de 2019

Yo lo veo bastante claro, por como y en que momento justo han dado el corte. Ana Morgade se ha olvidado del nombre de la directora de la película en la que participa y eso es quedar regulá na más. #LaResistencia — Marmen Ruiz (@MarmenRuiz) 15 de enero de 2019

