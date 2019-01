Da un salto de alegría al saber que su cita también es de Vox: "Me encanta Santiago Abascal" Ecoteuve.es 16/01/2019 - 10:28 0 Comentarios

"Estoy afiliada, soy muy de derechas y me ha vuelto que él también lo sea", dijo Marisa

Vicente: "Si dices que eres de derechas eres xenófobo, racista... hay que andarse con cuidado"

La política se ha vuelto a cruzar en First Dates pero en esta ocasión no ha sido necesario llegar a un pacto de investidura para que Marta y Vicente acabasen juntos: ambos son del mismo partido y el acuerdo ha venido dado desde las bases. ["Hice un trío en la sede de Podemos"]

"Estoy afiliada a Vox, me encanta", dijo Marisa nada más llegar al programa de Cuatro. "Me da mucho coraje cuando ser de derechas o militante de Vox me dicen que soy facha", lamentó la concursante, que abordó uno de los temas de mayor actualidad política. "No me gusta la exhumación de Franco, no porque esté de acuerdo con lo que hizo, que en algunas cosas sí y en otras no, sino porque es historia de nuestro país".

Esta misma declaración de intenciones se la hizo a Vicente en cuanto él le preguntó, ya sentados, si era de derechas o de izquierdas. "Soy de derechas", aclaró ella. Él le dijo que también: "En este país si dices que eres de derechas eres xenófobo, racista... hay que andarse con cuidado. Me encanta Vox y Abascal", añadió Vicente, provocando un salto de alegría en Marisa. "¡Cómo me alegro de que seas de Vox!"

"Yo soy muy de derechas y me ha vuelto loca que él también lo sea", dijo ella en una de sus declaraciones, donde también abordó el tema de su aspecto, ambos con tatuajes y fans de la música rock. "Las apariencias engañan".

