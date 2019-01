Un descartado de 'OT 2017' arrasa en 'La Voz' conquistando a los cuatro coaches Ecoteuve.es 16/01/2019 - 10:22 0 Comentarios

Lion fue compañero de Aitana en la segunda fase del casting del talent de TVE

La Academia de Operación Triunfo ha acogido durante las dos últimas ediciones que han supuesto su regreso a TVE a varios concursantes que fueron rechazados anteriormente en La Voz. Algunos de ellos lograron ser incluso de los favoritos en el talent de la pública, como es el caso de Cepeda, Alfred, Nerea, Raoul o Natalia en OT 2018.

Este martes se ha dado la vuelta a la tortilla y el escenario de La Voz recibía la visita de un cantante que se quedó a las puertas de OT 2017. Se trataba de Lion, un joven procedente de Ecuador con residencia en Barcelona que logró hacer pleno convenciendo a los cuatro coaches en el programa de Antena 3 con una versión espectacular del Toxic de Britney Spears.

Los cuatro jueces se dieron la vuelta "flipando" con lo que acababan de escuchar: "Me gusta tu fórmula mágica", le dijo Paulina Rubio, mientras que Luis Fonsi destacaba que no era "nada fácil" lo que había hecho. "Tú eres canción", aseguró Pablo López. "Lo que acabas de hacer con la guitarra es lo que siempre he soñado hacer yo", dijo por su parte Orozco. Lion finalmente optó por quedarse con Luis Fonsi y el puertorriqueño no dudó en celebrar por todo lo alto el gran fichaje que había hecho para su equipo.

Lion, compañero de Aitana en los castings de OT 2017

Nada más aparecer en pantalla, fueron muchos los espectadores de Antena 3 que reconocieron a Lion. Enseguida, se lanzaron a las redes sociales a comentar que el joven había sido compañero de Aitana en la segunda fase del casting de OT 2017. El artista fue descartado quedándose a solo un paso de entrar en una edición que terminó convirtiéndose en un fenómeno de masas.

