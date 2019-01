La canaria Cristina Ramos pasa a la final de 'America's Got Talent' tras dejar en shock a Simon Cowell Ecoteuve.es 15/01/2019 - 14:56 0 Comentarios

Tras ganar 'Got Talent España' y 'La Voz México', la cantante participa en el 'all stars' de EEUU

Cristina Ramos no para de cosechar éxitos. La cantante canaria, que ganó en 2016 Got Talent España y hace un mes se alzó con el triunfo en La Voz México junto a Carlos Rivera, ha pasado a la gran final de America's Got Talent: The Champions, una edición que reúne a ganadores de todas las ediciones del formato en todo el mundo.

La grancanaria es la única española que participa en el concurso entre un total de 50 concursantes y logró sorprender al público y al jurado con una increíble versión de Bohemian Rhapsody. Cristina Ramos arrancó su actuación interpretando un fragmento del tema de Queen con un estilo operístico.

Y si ya había dejado algunas bocas abiertas, la cosa pasó a mayores cuando la música se paró con un gran estruendo. En ese momento, la cantante cambió de vestuario y apareció una gran banda de rock sobre el escenario para poner al público en pie y deja en shock al mismísimo Simon Cowell.

Youtube Video

PUBLICIDAD