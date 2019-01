Laura Fa critica el "amarillismo" de Terelu en el 'Deluxe': "Dio detalles escabrosos innecesarios" Ecoteuve.es 15/01/2019 - 12:45 2 Comentarios

La colaboradora opinó que su compañera se equivocó al llevar tan al límite su enfermedad

Laura Fa se mostró muy crítica con la entrevista que dio su compañera Terelu el pasado sábado en el Deluxe y que supuso su reaparición en la televisión tras meses de "infierno" después de someterse a una doble mastectomía tras un nuevo cáncer de mama. La colaboradora de Telecinco se rompió en numerosas ocasiones con Jorge Javier contando las complicaciones de la operación.

Terelu contó que no dejó que su madre viese sus heridas y que, en todo momento, estuvo detrás del biombo. "Al final no deja de ser una mutilación. Verme delante del espejo después de las operaciones ha sido muy duro. Hay cosas que para los médicos son normales y que para ti es monstruoso", dijo a Jorge Javier.

Laura Fa criticó este lunes "amarillismo": "Me parece una comercialización y cuando comercializas, apuras tanto el dramatismo del relato para que la crítica vaya menos hacia ti".

Su opinión hizo que Paz Padilla la preguntara si creía que "hizo teatro". "No, creo que ellas están cómodas en algunos puntos de la exageración y eso la llevó a errores garrafales como decir que el cáncer de mama era más terrorífico que otros cánceres. Ahí se quedó vendida. Es evidente que es malo pero no es peor ni mejor que otros".

"En esa entrevista creo que era demasiado explícita y dolorosa para la gente que quiere a Terelu", siguió opinando Laura Fa que confesó haber pasado por un duro trance como este. "Me costó empatizar y sentirme identificada. Todo el trabajo que ha hecho bien con la visibilización del cáncer, el sábado no lo hizo bien".

"A mí me parece abusar del amarillismo y de detalles escabrosos innecesarios. Hay mucha gente que idolatra a Terelu y se siente reflejada en ella y, evidentemente no es su trabajo, pero en cierta manera se ha convertido en una abanderada. Mucha gente enferma se hubiera tirado por el balcón viendo a Terelu", concluyó su reflexión añadiendo que su intención no era "hacer daño" a su compañera.

