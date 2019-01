La romántica nota de Brad Pitt que demuestra su noche de amor con Makoke Ecoteuve.es 15/01/2019 - 12:36 2 Comentarios

El tertuliano de 'Sálvame' busca en su casa el papel que le dejó el actor

Kiko Hernández se dirigió este lunes junto a Makoke a su casa en la Finquilla para buscar una nota que Brad Pitt le habría dejado a la modelo después de la noche de amor que vivieron en diciembre de 1997. Hasta ahora, muy pocos se han creído el testimonio de la ex de Kiko Matamoros e incluso la supuesta agencia del actor envió a Sálvame un desmentido.

Al final de la tarde, el tertuliano pedía paso en el programa de Telecinco para dar una importante información: "Este es el famoso papelito que Brad Pitt le deja a Makoke", empezó anunciando Kiko Hernández enseñando la nota a cámara.

"Makoke no miente. Tiene un membrete del Hotel Ritz. Y curiosamente, la fecha que ella dio fue diciembre de 1997. En aquella época, los teléfonos en España no tenían prefijo y el que aparece aquí no lo tiene", explicó aportando un dato que confirmaría que el relato de Makoke es cierto.

"Luego hay una frase que le dice Bradd Pitt. No es el 'With Love' que se había dicho. No pone eso", explica el colaborador antes de que Paz Padilla intentara zanjar la polémica. "¿Conoció y tuvo una noche de amor con Brad Pitt?", le preguntó. "La nota lo demuestra", respondió tajante Hernández antes de que Makoke pidiera la palabra.

"Me siento con vergüenza. Yo no tenía por qué enseñar nada, porque el que se lo quiera creer que se lo crea. Pero bueno, yo tengo mi verdad y no miento", sentenció antes de anunciar que el contenido de la misma lo desvelará este martes Marta López en Ya es mediodía.

PUBLICIDAD