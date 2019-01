Antonio Orozco ('La Voz'): "Luis Fonsi me ayudó en el momento más difícil de mi vida" Adrián Ruiz 15/01/2019 - 10:21 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a los coaches de 'La Voz', que emite su cuarta gala de Audiciones

El español se sincera con su compañero: "Como músico está a otro nivel, como persona mucho más"

"Despacito' cambió la música en forma y uso, es una canción embrujada", dice

La experiencia patria de Antonio Orozco se junta con el éxito mundial de Luis Fonsi en La Voz en Antena 3, que emite esta noche en prime time su cuarta gala de Audiciones a Ciegas. El barcelonés repite una vez más como coach de la versión de adultos tras participar en la segunda y tercera edición que emitió Telecinco, mientras que el puertorriqueño ya había sido asesor de David Bisbal en la primera. Ahora, Orozco tendrá de ayudante a Karol G, como informó en exclusiva ECOTEUVE.ES y Luis Fonsi a David Bustamante. [La Voz... de la experiencia: así funciona la versión Senior]

El hecho de "coincidir con amigos" fue un aliciente para Orozco, añadido al vértigo de la nueva etapa del concurso de talentos en la nueva cadena: "Lo más interesante de todo es la sensación de primera vez. Me gusta mucho. Se nota que estamos volviendo a empezar en todo y ojalá que estemos a la altura", declara a ECOTEUVE.ES.

"Yo soy un fanático del programa, es un formato positivo y ganador que celebra la música", afirma Luis Fonsi, que confiesa su "amor" y "cercanía" a España a "nivel profesional y personal". "Tengo ganas de emocionarme. En España hay mucho arte y voy a aprender muchísimo", concluye.

En este sentido, Orozco intenta explicar que La Voz no tiene nada que ver con cualquier otro talent show: "Los prejuicios no existen aquí, por no hablar de las 36.000 personas que han ido al casting. Es muy diferente escuchar a alguien que estás viendo a hacerlo a alguien que no lo estás viendo".

"Toda la humanidad ha escuchado Despacito"

En La Voz han coincidido dos grandes amigos. "Luis Fonsi me ayudó en el momento más difícil de mi vida, tardó 30 segundos en contestarme cuando le pedí algo", dice Orozco de su compañero y añade: "Como músico está a otro nivel, pero como persona todavía más allá. Es una suerte".

"Nos conocemos desde hace muchos años y hemos tenido la dicha de grabar una canción juntos [Ya lo sabes] y personalmente, yo compré sus discos y me sabía sus canciones", declara el artista internacional, agradecido con las palabras de su compañero.

Acto seguido, Antonio revela que durante los descansos de las grabaciones, los coaches suelen entonar el Despacito de Luis Fonsi: "Con este tema la música cambió en forma y en uso. Y lo hizo él. Es un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas, la música actúa como el virus más brutal de la historia". Y ríe: "Toda la humanidad ha escuchado Despacito, es una canción embrujada". Por su parte, el latino se queda con Ya lo sabes.

Por último, Luis Fonsi desvela sus gustos por España: "Todo: la gente, la comida, la música, la belleza, la arquitectura, la belleza...Me casé con una española", recuerda. "Cuando llegué a España por primera vez fue uno de esos momentos en mi carrera que dices 'lo logré', aunque nadie me conocía. Ahora, 18 años después, estar en uno de los programas más importantes de la música en España es un sueño", concluye.

