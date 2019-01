El comentado cambio de imagen de Pablo Motos con el que sorprendió en 'El Hormiguero' Ecoteuve.es 15/01/2019 - 10:09 0 Comentarios

El presentador ha explicado en las redes la razón de esta temporal transformación

Pablo Motos recibió este lunes la visita de Carmen Maura, Clara Lago y Alexandra Jiménez, quienes acudieron a El Hormiguero para promocionar su nueva película Gente que viene y bah. Y más allá de las declaraciones que hicieron las actrices durante la entrevista, la atención de los espectadores se centró desde el principio del programa en la apariencia del presentador.

El valenciano arrancó la semana con un cambio de look inesperado: además de sus habituales vaqueros, camisa blanca y americana negra, Motos portó unas gafas de pasta que nunca había llevado. Ante la multitud de comentarios de los espectadores, el presentador decidió publicar un vídeo después del programa explicando las razones de su nueva imagen.

"Me preguntáis por qué llevo gafas todos los seguidores y os lo explico. Es porque me operé como sabéis de la vista y uno de los dos ojos no ha quedado como queremos", empezó diciendo. "Tengo que llevar esto tres meses hasta que cicatrice y me vuelven a operar", explicó al tiempo que agradecía a todos su preocupación.

El pasado 28 de diciembre, Pablo Motos contó en un vídeo que tenían que ponerle una lente intraocular en uno de sus ojos después de haberse intervenido el otro un par de días antes. "Mirad la pupila. Es como si fuera un gato", bromeaba compartiendo una fotografía.

