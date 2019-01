Los gustos de Marisa sacuden 'First Dates': "Busco un novio que sea lo más parecido a un perro" Ecoteuve.es 15/01/2019 - 9:28 0 Comentarios

"Me gustan los hombres femeninos, que se vistan de mujer y sumisos"

Una de las cosas que hace especial a First Dates es que cada uno se muestra tal y como es. Así lo hizo Marisa, que buscaba un novio que fuese "lo más parecido a un perro". El candidato, aunque no lo sabía, fue Johnny.

"Me gustan los hombres femeninos, que se vistan de mujer y sumisos", comentó la comensal a su llegada al programa que presenta Carlos Sobera en Cuatro. "Y necesito un hombre fiel, un perro arrastrado a mis pies", continuó para sorpresa del presentador vasco.

En plena cena, Marisa comenzó a dar rienda suenta a sus fantasías y propuso a Johnny darle de comer, "aunque igual te sientes humillado". Él, sin embargo, se dejó aunque estaba bastante sorprendido. "Me tratas como a un bebé. Yo no te he gustado, pero no pasa nada".



Para ella, sin embargo, había sido algo positivo. "Fue una prueba a ver si se dejaba humillar delante de todo el mundo. Y se dejó. Eso le hizo ganar puntos", comentó a cámara.

Johnny le preguntó si había algún problema en que a él no le interesase la política, cosa que a ella sí. "Si eres moldeable y te adaptas a mí, bien. Mi pareja tiene que ser lo más parecido a un perro", espetó ella.

"Espérate Marisa, que me he perdido. ¿Estás hablando en serio? ¡Ahora entiendo lo de la sumisión!", respondió sorprendido. "No me lo he creído, ni que sea ama ni que sea de ultraderecha, porque es muy persona".

