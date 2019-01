Christian Gálvez recibe el apoyo de Almudena Cid tras el aluvión de críticas: "Soy un intruso en su corazón" Ecoteuve.es 15/01/2019 - 9:10 0 Comentarios

La mujer del presentador le sorprende con un emotivo mensaje en 'Pasapalabra'

Almudena Cid sorprendió a su marido Christian Gálvez en la última entrega de Pasapalabra, emitida este lunes en Telecinco. La exgimnasta quiso responder a todas las críticas que el presentador ha recibido por "intrusismo" por comisionar una exposición sobre Leonardo Da Vinci.

Cid descolocó a Gálvez con un emotivo mensaje antes del Rosco de Pasapalabra. "Si para que esto ocurra en mi vida, algunos me tienen que llamar el resto de mi vida como un intruso, bienvenidos sean", respondió el conductor de Telecinco. "Soy un un intruso en primer lugar en su corazón". Almudena acabó llorando.

"Sé que estas cosas no te gustan nada, pero quería hacerlo delante de tu audiencia y mirándote a la cara. Quiero darte las gracias. Siempre he dicho que después de mi carrera deportiva tú no me podías ayudar y que era algo que tenía que transitar y trabajar yo misma", comenzó la exgimnasta.

"Gracias a las personas que de forma tan injusta te han tratado me he dado cuenta de que has hecho algo muy importante para mí al tenerte como ejemplo en casa. La pasión, la curiosidad, tu investigación y el tiempo que dedicas a Leonardo (da Vinci) me hicieron ver que podía escoger otra profesión que no tuviera que ver con el mundo del deporte exclusivamente sin tener una mirada crítica y que juzgase el que yo quisiera escoger otro camino", prosiguió Almudena Cid.

"Eso me lo has enseñado tú indirectamente y creo que como a mí, a mucha gente que está en su casa que igual ha perdido el trabajo y tiene una nueva pasión por la que ilusionarse o a alguien que de repente la descubre y le da la vida. Existen otros caminos, disciplinas o caminos que podemos elegir nosotros mismos. Muchas gracias", concluyó la deportista.

