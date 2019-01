Alfred se sincera sobre su ansiedad: "OT' me ayudó a cortar con la realidad" Ecoteuve.es 14/01/2019 - 18:27 0 Comentarios

El concursante del talent de TVE rompe tabúes sobre el trastorno en un documental

"Mi cuerpo, a la que un día se relajó, a la que frené de verdad... explotó todo". Con estas palabras empieza Alfred García, finalista de Operación Triunfo 2017, ha explicar el detonante de su trastorno de ansiedad en un documental de PlayGround que tiene como objetivo visibilizar a las personas que lo han padecido.

"Iba muy al límite de trabajo y no dormía bien, porque realmente estaba muy atareado y quería hacer tantas cosas que el cuerpo me pedía parar, me pedía descanso, y yo no se lo daba", sigue explicando en un vídeo que él mismo ha compartido en sus redes sociales. "El por qué de ese ataque de pánico, de la depresión y de la ansiedad fue que iba tan a tope con mi vida, con mis proyectos, no descansaba y eso al final me pasaba factura" añade.

Alfred explica que su desconocimiento sobre la ansiedad le impidió detectar rápidamente qué le estaba pasando: "¿Por qué yo en ese momento no sabía lo que me pasaba? Yo no sabía de nadie que le hubiera pasado lo mismo, que hubiese tenido esas paranoias... que le hubiese pasado eso", declara.

"Se habla poco de eso y el hecho de hablar públicamente como lo hago yo ayuda a otras personas que igual lo puedan tener en un futuro. Puede ayudar a identificar que lo que le pasa es eso", defiende el catalán, que ha recibido el aplauso de muchos de sus seguidores, entre los que destaca la presentadora Ana Pastor.

Valiente Alfred hablando públicamente de algo que afecta a mucha gente pero que sigue siendo un tabú. Escuchen ???????? https://t.co/egPYQwMLF7 — Ana Pastor (@_anapastor_) 14 de enero de 2019

El representante de España en Eurovisión 2018 confiesa entonces que entrar en la Academia le ayudó a salir adelante: "Al cabo de un año y pico me presenté al casting de OT y eso me cortó la realidad. Me aisló de la realidad y me ayudó mucho para volver a estar bien, junto a la medicación y la terapia. Fue el golpe maestro para empezar a tener una buena recuperación", asegura el cantante, que durante su paso por el talent tuvo que ser atendido por los médicos tras sufrir algunas recaídas.

Finlamente, Alfred anima a todo aquel que pueda vivir una circunstancia similar a que confíe en su recuperación porque esta es posible: "Es algo que si tú quieres, puedes superar. Yo siempre lo tuve claro: 'Yo me quiero curar, quiero dejar esto atrás y volver a estar bien'. Y lo conseguí", concluye.

Súper documental de @PlayGrounder en el cual participo. Hablamos de la ansiedad, ese gran desconocido para cuando aparece. https://t.co/zNifJoM3VI — alfredgarcia (@alfredgarcia) 31 de diciembre de 2018

