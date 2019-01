Risto Mejide 'pesca' también a Lydia Lozano para su programa: "Trabajar en 'Sálvame' diez años perjudica" Ecoteuve.es 14/01/2019 - 17:19 | 18:54 - 14/01/19 0 Comentarios

Tras tirar de Belén Esteban, el publicista 'ficha' ahora a la tertuliana de Telecinco

La canaria ha subrayado "la intensidad" con la que se vive el programa

Lydia Lozano se ha convertido por unos minutos en colaboradora de Todo es mentira, el nuevo programa de Risto Mejide en Cuatro que no termina de cuajar. El pasado viernes el publicista 'robaba' a Belén Esteban a Sálvame y este lunes ha hecho lo propio con la canaria con el objetivo de atraer la atención de los espectadores.

La periodista ha enseñado el contenido de su bolso y ha hecho una tremenda confesión a los presentes en la mesa: "Trabajar en Sálvame diez años perjudica".

"A mí a veces se me ha caído el Fairy y he llorado. Eso no es de persona normal. Pues así es la intensidad de Sálvame. Lo he dicho mil veces, trabajar en Sálvame perjudica", ha confesado la colaboradora sin pudor.

En su visita al programa de Cuatro, Lydia Lozano también ha desvelado lo que lleva en un pequeño bolso. "Anda, has traído el neceser y todo", ha bromeado Risto Mejide, mientras Antonio Castelo le arrebataba el móvil para enseñar que su fondo de pantalla es una foto de ella misma.

"Tiene una explicación", se ha justificado la periodista. "Tú pinchas la foto y sabes de quién es el móvil. A mí me pones una luna, un sol... y puede ser de Risto o de cualquiera".

