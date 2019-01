El aparatoso accidente que ha obligado a Jesús Calleja a abandonar el Dakar: "Nos hemos comido un agujero terrible" Ecoteuve.es 14/01/2019 - 13:32 0 Comentarios

Es la tercera vez que el presentador de Cuatro no logra su objetivo de acabar la carrera

Ya lo decía este sábado: en el Dakar, todo puede cambiar de un día para otro. Y así sucedió. Jesús Calleja no ha podido terminar el rally más prestigioso del mundo al sufrir un aparatoso accidente en la etapa más larga. Es la tercera ocasión (2011, 2018 y 2019) que el presentador de Cuatro se ve obligado a abandonar la carrera y, pese a que avanzó que si no terminaba, se plantearía dejarlo, el leonés no se da por vencido: "Volveré".

"Se terminó el Dakar para nosotros. Nos hemos comido una duna, un agujero terrible. Ha parado un Mini [coche de asistencia] y vamos a ver si somos capaces de darle la vuelta- Tenemos el coche muy dañado y no creo que podamos continuar", dice en un vídeo en redes sociales con su Toyota Hilux del revés.

Finalmente, consiguieron voltear el vehículo, aunque los desperfectos eran importantes: "Creo que tenemos el coche muy dañado y no veo claro que podamos continuar". Debido al accidente, su copiloto, el argentino Eduardo Blanco tuvo que ser evacuado al hospital.

Jesús Calleja, que estaba cumpliendo su objetivo de estar entre los treinta primeros, tuvo otro susto hacer unos días cuando su Toyota se empotró de lleno en una duna. Con "dolor en las cervicales", el leonés y su compañero tuvieron que quitar toda la arena.

