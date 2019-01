'The Four', el talent show que comienza con los ganadores ya elegidos Ecoteuve.es 14/01/2019 - 13:18 0 Comentarios

Warner Bros. ITVP España, productora de 'First Dates', adquiere el formato emitido en EEUU

Semana a semana nuevos cantantes intentan, a través de duelos, destronar a los finalistas

Warner Bros. ITVP España, productora de programas como First Dates, ha adquirido los derechos del talent show musical The Four, un formato de EEUU que comienza donde terminan la mayoría de programas musicales: con los cuatro finalistas ya seleccionados.

Por primera vez en televisión, cuatro artistas de calidad superior son presentados en el primer programa como finalistas del mismo, tras un exigente casting musical.

Pero ¿serán capaces de mantener su silla hasta el final? Semana a semana serán desafiados individualmente por nuevos candidatos que aspiran a reemplazarlos y convertirse en uno de ellos. Estos cantantes intentarán destronar a los finalistas a través de épicos duelos y conseguir así su silla como finalista. Sin embargo, sólo los mejores conseguirán desafiar frente a frente a uno de 'los cuatro'.

Serán los jueces quienes decidan si un retador está a la altura de batirse en duelo con un finalista pero el público es el que tendrá la última palabra sobre quién será el ganador del duelo. Si un aspirante logra superar al finalista al que reta, éste será derrotado, tendrá que abandonar el programa y dejarle el lugar al que ha sido su rival. ¿Quién conseguirá conquistar el corazón de jurado y público para mantenerse en su silla hasta el final?

En The four, nadie está a salvo. El proceso de casting siempre está abierto y en cualquier momento un aspirante puede anotarse para conseguir convertirse en uno de 'los cuatro'. The four supone la evolución de los talents y busca a la próxima gran estrella de la canción, a un/a artista total que sea capaz de sorprender y emocionar tanto a nivel escénico como vocal. Un talent que combina la tensión, la constante superación y un plantel de jurados de altísimo nivel.

En EEUU, The four se ha convertido en un éxito de audiencia y de crítica tras sus dos temporadas emitidas en 2018 por FOX. Su notoriedad ha superado las mejores expectativas gracias a un casting de "finalistas" de primer nivel, a una selección de aspirantes sorprendente y a su presentadora y jurados. Nombres de primera línea como la conductora del programa Fergie (ex componente de Black Eyed Peas) y los tres miembros del jurado: el cantante y productor musical Puff Duddy; la artista, productora y ganadora de un Grammy Meghan Trainor, y DJ Khaled, importante figura del hip hop norteamericano y productor musical.

The four también ha contado con una exitosa adaptación en Perú, donde ha emitido 2 temporadas y un spin-off de baile, y ha tenido versiones en Rusia, Rumanía o Israel. Además, ha sido comisionado en casi una decena de países.

"Estamos entusiasmados con que The four continúe su expansión en territorios clave como España", afirma Avi Armoza, CEO de Armoza Formats. "Este increíble formato ofrece a los espectadores de todo el mundo un extraordinario giro dentro de los talents musicales y creemos que Warner Bros. ITVP España es un gran partner para llevarlo a España".

Por su parte, Sebastián Moguilevsky, Director General de Warner Bros. ITVP España, confirma que "estamos encantados con The four. Es un espectáculo único, a lo grande. Tiene tensión, competencia, giros inesperados y unos duelos que llegan a ser épicos. Creemos que ahora es el mejor momento para The four en nuestro país".

