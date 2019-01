La frase machista de Fede sobre Ylenia que le ha podido sentenciar en 'GH DÚO' Ecoteuve.es 14/01/2019 - 13:12 0 Comentarios

Los espectadores y colaboradores critican la actitud del italiano en el reality

Ylenia y Fede se han convertido en los grandes protagonistas de GH DÚO en la primera semana de concurso. La relación que ambos mantuvieron durante y después de su participación en GH VIP 3 sigue coleando con el gran enfrentamiento que vivieron al enterarse ella de que supuestamente el italiano le había sido infiel.

La convivencia durante los primeros días entre Ylenia y Fede está siendo algo tormentosa y ya han vivido más de una discusión frente a las cámaras de Telecinco. La de Benidorm llamó "machirulo" y "machista de mierda" al italiano por su intento de enfrentarla con Raquel (la concursante que completa el trío con el que concursan en la casa).

Fede decidió no entrar al trapo y abandonó en silencio la habitación en la que estaban. Minutos después, se mostraba preocupado, ya que "la cosa está muy caliente en España".

Sofía le preguntó entonces que por qué no le había rebatido ante sus acusaciones y el ex tronista de Mujeres y hombres y viceversa salió al paso con un comentario que muchos criticaron: "Si es un hombre le echo huevos, pero si es una mujer no me puedo poner a gritar", respondió en una frase indiscutiblemente machista. "No vayas por ahí, Fede", le advirtió Suescun consciente de lo que acababa de escuchar.

La cosa no quedó ahí y en otra conversación con Kiko Rivera, Fede le dijo al hijo de Isabel Pantoja que "si le hubiese contestado como quería, me habrían expulsado del programa". Además, en una discusión con Julio Ruz, ex pareja de María Jesús Ruiz, le recriminó que no le mirara a la cara: "No eres un hombre", afirmó en otra frase por la que fue señalado por los tertulianos y espectadores del reality, que podrían castigarlo con su expulsión fulminante el próximo jueves.

