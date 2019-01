Jesús Vázquez habla del 'caso Arny': "Todavía no sé por qué me imputaron, por qué yo" Ecoteuve.es 14/01/2019 - 10:29 0 Comentarios

El presentador quedó absuelto porque se retractó quien le había acusado

"Fue el último coletazo de la España de la caverna para asestarle un golpe a la homosexualidad"

En 1995 la vida de Jesús Vázquez se paró. El presentador fue implicado en una supuesta trama de corrupción de menores, el llamado 'Caso Arny', de la que quedó totalmente absuelto tras retractarse quien le había acusado. Sin embargo, "sufrí una muerte social y laboral durante dos años".

Jesús Vázquez recordó en su entrevista con Risto Mejide en Chester cómo su madre le llamó advirtiéndole que se habían puesto en contacto con ella para que se presentase en un juzgado de Sevilla porque, de lo contrario, iban a lanzar una orden de prisión.

Sin saber por qué, Jesús Vázquez fue implicado en una supuesta red de corrupción de menores en el pub Arny de Sevilla, "un sitio donde ni siquiera había estado". "Nunca he sabido por qué me imputaron, por qué yo. Al final he querido pensar que fue el último coletazo de la España de la caverna para asestarle un golpe a la homosexualidad: vamos a por esos maricones".

El asunto terminó con la absolución del presentador y de otros muchos personajes salpicados porque la persona que les acusaba se retractó y dijo que ni siquiera conocía al presentador. Así, Vázquez quedó libre de toda culpa pero "sufrí una muerte social y laboral durante dos años" hasta que Canal Sur le recuperó profesionalmente para presentar un programa.

También le debe mucho a Jorge Cadaval, de Los Morancos, que también fue absuelto. "Me invitó a quedarme en su casa durante el juicio en Sevilla y me salvó la vida porque, si no, me hubiera hundido".

