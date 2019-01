Risto Mejide descubre la verdad de su bronca con Jesús Vázquez: "Quería cargarme OT porque odiaba el programa" Ecoteuve.es 14/01/2019 - 8:57 0 Comentarios

El publicista dice que estaba "en guerra" con los productores de Gestmusic

Risto Mejide y Jesús Vázquez abordaron cara a cara su histórico enfrentamiento en televisión que les ha mantenido casi diez años enfrentado tras una monumental bronca en OT 2009. El publicista admitió en público algo que jamás había reconocido: "Quise cargarme Operación Triunfo".

La bronca de Risto y Jesús Vázquez escondía, en realidad, un profundo enfrentamiento del publicista con los productores del programa Toni Cruz y Josep María Mainat (Gestmusic).

"Tenía una guerra con los productores porque se pensaban que podían condicionar e inducir mu voto. Esto lo digo por primera vez".



Jesús Vázquez reconoció que jamás entendió por qué Risto hacía unos comentarios contra OT encaminados a "cargarte el programa". "Ibas a cuchillo", dijo sorprendido este domingo en el Chester de Cuatro. "No sabía si eran directrices de ellos o que estabas descontrolado".

"Yo quería cargarme el programa. Fue el primer año de contrato de cadena y se me obligó a hacer otra edición de OT y yo no quería porque odiaba el formato y desde el principio estuve dando por saco", recordó Risto. El juez apuntó en aquel momento contra Noemí Galera, su compañera en la mesa del jurado, "porque ella era la voz de su amo. Hubo un momento que no pude más y les dije que no iban a inducir mis opiniones y se les descontroló el juguete".



Mientras Jesús Vázquez explicó que tiene muy buena relación con los entonces productores de Gestmusic, Mejide dijo que "sigo teniendo problemas con ellos". "Ya que tú eres su amiguito, diles que dejen de decir que me escribían todo lo que yo decía, que ya se ve, después de tantos programas que he hecho, que no me escribieron ni una puñetera palabra".

