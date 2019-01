Risto Mejide criticado en las redes por su decisión de no leer más el teleprónter en 'Todo es mentira' Ecoteuve.es 16:14 - 13/01/2019 0 Comentarios

El presentador de 'Todo es mentira' le han llovido críticas por prescindir del cue

Risto Mejide tan solo lleva una semana con su nuevo programa Todo es mentira en el que se encarga -junto con sus diversos colaboradores- analizar la actualidad en clave de humor. Mejide decidió no leer más el teleprónter y esto ha bastado para que le llovieran críticas a través de las redes sociales.

Tras presentar su nuevo programa en Sálvame en el que afirmó que atacan la mentira con el humor, Risto decidió improvisadamente no leer más lo que pone en el cue.

"He decidido personalmente, sin consultarlo a nadie -quién no me crea me da igual- que no voy a leer más. Aquí se acaba el Risto que lee cúes y continúa ese Risto que simplemente dice lo que piensa. Prefiero improvisar mal antes que leer muy bien", dijo Risto dirigiéndose directamente a la cámara.

Las redes sociales no han tardado mucho y han respondido a la decisión que ha tomado Risto. "A los guionistas de Todo es mentira les gusta esto. Madre mía, vaya manera de tirar el trabajo de sus compañeros por tierra, vamos que incluso improvisando mal hace un programa mejor que leyendo la mierda que le ponen en el cue, ¿no?" o "Hay "papeles" que te quedan grandes y programas también...", han sido algunos de los comentarios que le han dicho a Mejide.

Yo vi el primer programa y estaba todo tan mal leido k no me gustó nada ya no he visto ninguno mas.... Decepción maxima.

Me encanta risto pero no en este programa tan guionizado — Laia Alvarez (@LaiaMito) 11 de enero de 2019

A los guionistas de "Todo es mentira" les gusta esto. Madre mía, vaya manera de tirar el trabajo de sus compañeros por tierra, vamos que incluso improvisando mal hace un programa mejor que leyendo la mierda que le ponen en el cue, ¿no? pic.twitter.com/M11cQPFqgh — susana de la rosa (@susana85) 11 de enero de 2019

Pero este hombre quien se cree que es el talento que siempre se le supone no se de donde sale es puro marketing por lo tanto muy ficticio que se cargen los informativos de Cuatro por esto sencillamente no tiene nombre — Jesus 7 Barrio (@Jesus7Barrio1) 11 de enero de 2019

La verdad es q se nota la inexperiencia televisiva de algunos.. Lo q a ellos les hace gracia no siempre es lo mismo q a la audiencia y eso se notó mucho con belén e. Q la cortaban.. No sé.. No me acaban los colaboradores, — Veronica (@Veruka1314) 12 de enero de 2019

PUBLICIDAD