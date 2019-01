La primera disputa televisiva entre Kiko Rivera e Irene Rosales dentro de 'GH DÚO' Ecoteuve.es 12:27 - 13/01/2019 0 Comentarios

El hijo de la tonadillera no ha podido evitar tener la primera bronca con su mujer en el reality

El hijo de la tonadillera, Kiko Rivera, cada vez se encuentra más cómodo dentro de la casa de Guadalix de la Sierra hasta tal punto que ya ha protagonizado junto con su mujer la primera bronca televisiva entre ambos.

Kiko Rivera se encuentra "en su casa" dentro GH DÚO, ya que cada dando más momentos cotidianos como cuando rompió a llorar al hablar de su depresión.

Todo empezó con el reparto de tareas, Rivera le propuso a Irene que cada uno fregase lo suyo e Irene incómoda con ello le dijo que esta decisión iba a ocasionar problemas.

Sus compañeros aplaudieron la declaración de Irene viéndose arriba y proclamando a Irene como presidenta: "Irene, presidenta".

Irene Rosales ante la situación tan animada en la se encontraban bromeó con el hijo de la tonadillera: "A fregar, a fregar", dijo Rosales. Algo que no ha sentado nada bien a Kiko que decidió alejarse de la situación saliendo al jardín de la casa.

"A mí no se me olvidan las cosas, estás dando caña a quien no tienes que dar, ellos son tus contrincantes, yo no", le dijo muy enfadado Kiko a Irene. Para proseguir diciendo "yo soy su marido y si sé lo que a ella le molesta no se lo hago", manifestó Rivera mientras hablaba con Fede.

"¿Tú te crees que yo le voy a hacer una broma de mal gusto a mi pareja?", espetó Irene a sus compañeros. Como ya adelanto Sábado Deluxe se trata de la primera bronca del matrimonio dentro de la casa.

PUBLICIDAD