La dura revelación de Terelu Campos tras su vuelta a televisión en 'Sábado Deluxe': "Necesito someterme a una tercera intervención quirúrgica" Ecoteuve.es 11:05 - 13/01/2019 0 Comentarios

La colaboradora de 'Sálvame' reaparece en televisión después de someterse a una doble mastectomía

Terelu Campos vuelve a los platós de televisión después de someterse a una doble mastectomía que la ha dejado retirada durante varios meses de su trabajo. Campos reapareció en Sábado Deluxe para hablar sobre cómo transcurrió el proceso. Allí reveló una de sus confesiones más duras: "Aún tengo que someterme a una tercera intervención", contó Terelu.

La entrada de Terelu Campos al plató de Deluxe fue muy emocionante debido al atronador aplauso con el que han recibido a la tertuliana de Sálvame.

Todos los colaboradores se encontraban sobrepasados por la reaparición de Campos a la televisión después del duro calvario que ha vivido. En su víspera al programa de Deluxe, su compañera Chelo García le dedicó unas palabras que la hicieron llorar en directo.

Terelu contó cómo vivió su madre todo el proceso, al hacerlo no pudo aguantar las lágrimas. "Ha sido muy duro verla detrás de un biombo", explicó a los colaboradores "Siempre quise que mi madre nunca me viera porque es muy difícil de entender y asimilar. No quería que mi madre tuviera ese recuerdo", relató a Jorge Javier al borde de las lágrimas.

"Al final no deja de ser una mutilación, es terrible la palabra, me cuesta mucho decirla", dijo Terelu Campos. "¿Verte ha sido más duro de lo que imaginabas?", le preguntó directamente Jorge Javier. "Sí ha sido muy duro", le contestó Campos con la cabeza agachada recordando el duro momento.

Pero tras estas duras confesiones llegó la revelación más inesperada para sus compañeros y para la audiencia cuando Terelu ha reconocido que debe someterse a una tercera operación: "Esto no ha terminado, yo necesito someterme a una tercera intervención quirúrgica. Es absolutamente necesaria, formaba parte de lo previsto", aseguró Terelu a sus compañeros.

"Es una cuestión en parte estética. Después de todo lo que he pasado no me puedo quedar hecha un horror, hay que remodelar, arreglar, sacar grasa...", explicó la colaboradora de Sálvame.

