Kiko Rivera arremete contra Chabelita en 'GH DÚO': "No hay más ciego que el que no quiere ver" Ecoteuve.es 12:41 - 12/01/2019 0 Comentarios

El concursante ha confesado que su hermana se muestra indiferente respecto a su abuela que se encuentra delicada de salud

Kiko Rivera no ha esperado más y ha comenzado a hablar sobre su familia concretamente de su hermana. Al DJ le duele la indiferencia con que Chabelita trata a su abuela de 87 años.

Kiko Rivera parece que ya ha cogido confianza y se siente cómodo con sus compañeros y con la audiencia dentro de GH DÚO tras revelar lo mal que lo pasó con su depresión.

Rivera ha confesado que su hermana se muestra indiferente respecto a su abuela que se encuentra delicada de salud a sus 87 años. "Lo digo aquí y en la Conchinchina. Se lo digo a ella y se lo digo al que se lo tengo que decir" decía el hijo de Isabel Pantoja.

Con estas palabras ha advertido lo que iba a contar después: "Mi abuela tiene 87 años, por desgracia ella está malita y está allí tranquila. ¿Y tú vas a pasar por delante y tú no le vas a decir nada?", explicó Rivera refiriéndose a la actitud pasota de Isa Pantoja.

A través de gestos y reivindicándose en sus palabras Kiko Rivera ha querido dejar patente su dolor. "Es que es complicado", decía Antonio Tejado respecto a la situación.

"Que yo a mi hermana la quiero, pero lo que es rojo, ¡es rojo!", manifestó contundentemente el cantante. Para añadir diciendo: "Que no hay más ciego que el que no quiere ver. Y no es porque no se lo haya dicho, porque yo se lo he dicho", les relató a sus compañeros.

