La respuesta de Nuria Fergó a sus seguidores por compatir una foto en ropa interior: "No lo entiendo, es carne, señores" Ecoteuve.es 11:16 - 12/01/2019

Fergó compartió una fotografía en su perfil de Instagram en la que salía en ropa interior

La exconcursante de la primera edición de Operación triunfo, Nuria Fergó, ha compartido con sus seguidores una foto en ropa interior recibiendo todo tipo de críticas por el posado.

Fergó compartió una fotografía en su perfil de Instagram en la que salía en ropa interior y sonriendo al espejo con el pelo mojado.

"Aquí, probándome otro regalito de los Reyes Magos! Han acertado con la talla. Lista para grabar un anuncio", explicó la cantante en la publicación.

Esta fotografía ha provocado todo tipo de reacciones a sus seguidores que no han dudado en contestar a Nuria Fergó. "Cuando no se venden discos... se vende cuerpo, ¿no?" o "¿Qué necesidad tienes de salir como una niñata en el baño haciéndote una selfie en ropa interior", son algunos de los comentarios que han molestado a la extriunfita.

La cantante ha presumido de regalo de Reyes y de sentirse "sin complejos" y "feliz a sus 40 años" como bien explican las etiquetas que han acompañado a la fotografía. Nuria no ha tenido reparo en replicar a todos los haters: "Es la foto que más likes tiene, no sé si son 13.000 y mil comentarios... es que no lo entiendo, más que nada porque estamos hartos de ver anuncios, chicos, chicas, ropa interior... Si es que no es nada. ¡Es carne, señores! En la playa hacemos lo mismo", zanjó la cantante.

