Miriam Saavedra 'dispara' contra Sofía Suescun: "Es una chibola cobarde" Ecoteuve.es 19:32 - 11/01/2019

La 'Princesa Inca' carga contra la 'reina de los realities' por su actitud con Albalá

Miriam Saavedra ha visitado el plató de Sálvame para comentar la última gala del recién estrenado GH Dúo. La 'Princesa Inca' ha tenido unas palabras para Sofía Suescun, cuya actitud con Alejandro Albalá no le ha gustado: "Es una falsa y no me gusta nada".

"Me parece la típica chibola cobarde que quiere victimizarse utilizando a su muñeco de feria", ha criticado la ganadora de GH VIP 6, que piensa que Sofía Suescun quiere utilizar a su ex para llegar a la final del concurso.

Miriam Saavedra ha confesado que ha visto las galas y el Canal 24 horas del programa de Mediaset para poder opinar con fundamento: "Le da pena decirle 'Te amo', pero no que es un muchacho inservible".

A pesar de que la modelo ha cargado duramente contra "la reina de los realities", Alejandro Albalá tampoco parece ser de su agrado: "No me gusta nada".

