Gran enfado de Pedrerol con Mediapro por "censurar imágenes": "Desde Atresmedia haremos una queja formal" 11/01/2019

El presentador de 'El chiringuito' cargó contra los responsables de los derechos televisivos del fútbol

Josep Pedrerol explotó este jueves contra Jaume Roures y Javier Tebas, responsables de Mediapro y de La Liga, dueños de los derechos televisivos en España. El motivo fue que en el resumen del partido Levante-Barça de Copa del Rey no se incluyera una imagen en la que los culés Jasper Cillesen y Sergio Busquets simularan una agresión. La imagen fue muy comentada en redes sociales.

"Voy a explicar la situación. No tenemos la imagen porque Mediapro, que es quien hace los resúmenes, ha considerado que esta imagen no tenía que mandarla", empezó a decir Josep Pedrerol a los espectadores alegando que El chiringuito no era quien había decidido no poner dicha secuencia.

"No es que no la queramos poner, es que Mediapro y el señor Roures con Tebas, que se ponen a hacer los resúmenes, consideran que esto no hay que mandarlo porque consideran quizá que esto mancha la competición. Consideran, por criterio, que esta imagen no hay que mandarla a las televisiones. Ellos tienen los derechos y quiero que sepáis", continúo.

"No penséis que nosotros no metemos la imagen de Busquets, son ellos los que intentan, de vez en cuando, manejar la información, aunque no lo consigan. Es un poco lamentable que te manden el resumen y escondan una imagen. Desde Atresmedia haremos una queja formal a Mediapro porque esto no es dar la información completa. No pueden censurar imágenes y creo que Mediapro está censurando imágenes para los espectadores, que tienen derecho a verlas. Me parece un poco grave", terminaba su discurso.

Pedrerol (sobre el desmayo de Busquets): "No tenemos la imagen porque Media Pro, que es quien hace los resúmenes, consideran que esto no hay que mandarlo a las tv (Roures con Tebas). Consideran que mancha la competición. Intentan manejar la información. Haremos una queja formal" pic.twitter.com/sBA4vbPAW3 — Rafa NMJ (@rafa_nmj) 11 de enero de 2019

