Risto tira de Belén Esteban en su cuarto programa de 'Todo es mentira': "Doy por hecho que estoy invitado a tu boda" Ecoteuve.es 11/01/2019 - 17:15 0 Comentarios

El publicista ha aprovechado para pedirla que le invite a su esperada boda

Belén Esteban se ha pasado a Cuatro este viernes. Risto Mejide ha tenido a la Princesa del Pueblo de invitada en el cuarto programa de Todo es mentira. El propio publicista ha sido el encargado de ir hasta el plató de Sálvame para ir a buscar a su compañera de Mediaset.

"¡Te lo dije que iba a venir!", decía la Esteban a Risto cumpliendo su 'promesa' a lo que él respondía que era "un honor" mientras que la pedía que se cogiera del brazo para llegar al estudio de su programa. "Estoy muy bien, muy contenta y pasando un momento muy bueno de mi vida", decía ella.

Momento en el que Risto aprovechó para preguntarla por los preparativos de la boda y recordarla que se había cambiado de casa: "Lo digo por la invitación, que igual me lleva a la antigua". "¡Ah! ¿Qué quieres venir a la boda", soltaba ella a lo que él contestaba: "No, no sé. Yo estaría encantado. Yo doy por hecho de que estoy invitado. Testigo me parece mucho porque igual no nos conocemos tanto".

PUBLICIDAD