La pregunta comprometida de Jorge Javier a Paula Echevarría en 'GH DÚO'

El presentador pone en apuros a la actriz, que acudió al plató a promocionar 'Los Nuestros'

Se las prometía muy felices Paula Echevarría este jueves cuando entró en el plató de GH DÚO para promocionar el estreno de la segunda temporada de Los Nuestros, que llegará a Telecinco el próximo miércoles en prime time. Jorge Javier no desaprovechó la oportunidad de lanzarle una pregunta comprometida a la actriz ante la audiencia de su programa.

La intérprete desveló la fecha de estreno y contó algunos detalles de lo duro que había sido el rodaje, en el que tuvo que soportar el peso del uniforme de soldado (unos 28 kilos) que porta en la mayoría de las escenas de acción.

Fue entonces cuando el presentador se salió por la tangente para poner a Echevarría en un aprieto. "Te voy a poner en un aprieto", empezó advirtiendo mientras la asturiana se preparaba para lo peor. "Este Gran Hermano se llama Gran Hermano Dúo...", dijo Jorge Javier mientras la actriz le interrumpió para bromear haciendo que se iba a ir corriendo. "¡Hasta luego!", le soltó intuyendo por dónde le iba a salir el catalán.

"¿Con quién entrarías tú?", siguió diciendo Vázquez. "Yo con nadie. No tengo rencillas con nadie", respondió Paula Echevarría con una tensa sonrisa. "Es que es un dúo o un trío, elige", insistió Jorge Javier mientras la invitada respondía que "iría con una amiga".

"Pero tiene que haber relación sentimental por medio", le recordó el presentador. "Entonces no, mira, no", sentenció Echevarría mientras que Jorge, al ver que no le iba a sonsacar nada, concluyó el momento con una nueva propuesta. "Pues conmigo, entramos tú y yo". "Pues venga", dijo animada la intérprete optando por salir del aprieto tirando de sentido del humor.

