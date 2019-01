Kiko Rivera rompe a llorar en 'GH DÚO' al hablar de su depresión: "Sentía que me quería morir" Ecoteuve.es 11/01/2019 - 12:01 1 Comentario

Su rápida pérdida de peso y los problemas familiares fueron los detonantes

Kiko Rivera se abrió en canal este jueves en GH DÚO. El hijo de Isabel Pantoja habló sin tapujos sobre la depresión que sufrió en mayo de 2018 que le llevó a retirarse temporalmente de los escenarios cancelando incluso los conciertos que tenía programados. Fue justo después de la inesperada muerte de Avicii, el DJ sueco.

Jorge Javier aprovechó la ocasión para sacarle el tema: "Tú hace poco viviste un momento personal muy complicado. Sufriste una depresión e Irene ha sido clave para tu recuperación". "Ella lo es todo para mí, y lo digo con mayúsculas; ha conseguido sacar lo mejor de mí", decía Kiko en un vídeo pregrabado a lo que añadía después en directo: "Lo que me ha hecho sentir ella, no me lo ha hecho sentir nadie y ojalá me dure toda la vida".

A continuación, el concursante del reality compartió con los espectadores cómo vivió la depresión: "La causa principal, o la gota que colmó el vaso, fue el adelgazar tan rápido, pero no fue el único motivo. Yo he tenido muchos problemas: se habla siempre de mi familia, que si me peleado con mi hermana, que si me preocupaba por mi madre, ella por mí....".

"Muchas veces soy como el que está ahí pa tó: cuando mi hermana tiene un problema me llama a mí, casi todo el mundo cuenta conmigo. Entre eso, que me encanta, y el adelgazamiento tan rápido, la cabeza se me quedó seca. Tiré para abajo", contó Rivera.

"¿Y qué sentías?", preguntó Vázquez: "Me quería morir, Jorge. Te lo puede decir mi mujer, sentía que me quería morir". Después contó que "tenía mucha hambre y no podía comer" y que se identificó con Avicii al ver el documental de Netflix: "Ahí fue cuando decidí que mi cuerpo necesitaba un parón y necesitaba una nueva vida". [VÍDEO]

Kiko habla sobre su etapa más dura: "Necesitaba un parón y una nueva vida" #GHDÚOGala2 pic.twitter.com/UcxyQniZWZ — Gran Hermano (@ghoficial) 10 de enero de 2019

