Familia de EEUU busca apartamento en Cádiz: España, protagonista de los 'Buscadores de casas' en DKISS

El programa estrena su versión internacional en El Puerto de Santa María

Los americanos Jay y Candice Roberts se trasladaron a Murcia y ahora buscan otra residencia

ECOTEUVE.ES ofrece un adelanto de este espacio que llega al canal este viernes (18.20)

Tras buscar y reformar todo tipo de casas, viviendas y espectaculares mansiones en Estados Unidos, los Buscadores de casas dan el salto internacional en DKISS y lo hacen, este viernes a las 18.20, con una entrega que se desarrolla en España y de la que ECOTEUVE.ES ofrece un adelanto en exclusiva.

Buscadores de casas: Internacional se estrenará con un capítulo especial que tendrá como protagonista El Puerto de Santa María, en Cádiz. En esta primera entrega del programa los espectadores de DKISS serán testigos de la apasionada búsqueda de casa de una pareja estadounidense, Jay y Candice Roberts. Tras retirarse de la armada, Jay y su esposa Candice deciden que es el momento de comenzar una nueva vida en el extranjero junto a sus tres hijos, un sueño que rondaba su cabeza durante años. Ambos son unos apasionados de España y de su cultura y se trasladan a Caravaca de la Cruz (Murcia) donde Candice trabaja como profesora y Jay puede disfrutar del tiempo libre con sus hijos.

Aparte de esa primera residencia, el sueño de esta pareja es tener una segunda residencia para sus vacaciones en la costa gaditana y, en concreto, en El Puerto de Santa María, cerca de la base naval de Rota, algo que le hace especial ilusión a Jay. No obstante, la tarea no va a ser nada fácil ya que ambos chocan en sus preferencias. Mientras que Jay quiere vivir en primera línea de playa, Candice es consciente de que su presupuesto no es suficiente y se decanta por vivir en el centro del pueblo. Dispuestos a cumplir sus deseos, ambos acudirán a uno de los agentes inmobiliarios de Buscadores de casas: Internacional que les enseñará tres casas en función de sus requisitos: dos o tres habitaciones, una terraza con vistas, la necesidad de acometer pocas reformas y un presupuesto de 200.000 dólares.

La primera vivienda que visitarán Jay y Candice cuenta con dos habitaciones, dos baños, está cerca de la playa y de la base naval, pero su terraza no cuenta con vistas. Su precio es de 190.000 dólares. La segunda casa es más del agrado de Candice. Está en el centro de El Puerto de Santamaría, tiene tres habitaciones y dos baños y aunque necesita alguna su precio está por debajo del presupuesto: 170.000 dólares. La última opción se encuentra en primera línea de playa con unas impresionantes vistas, una cocina pequeña, tres habitaciones y tres baños. Lo malo es que se encuentra por encima de su presupuesto máximo: 220.000 dólares. ¿Por cuál de las opciones se decantará la familia Roberts para convertirla en su casa de veraneo en las costas gaditanas?

Buscadores de casas: Internacional se estrena este viernes 11 de enero a las 18.20 horas en DKISS junto a las nuevas entregas de Buscadores de casas y Buscadores de casas: Reformas.

